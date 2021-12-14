السعودية تستثمر تريليون ريال محلياً بحلول 2025

المصدر: (الرياض - رويترز)

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قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية السعودي)، إن الصندوق يعتزم استثمار ما يصل إلى تريليون ريال في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025.

جاءت تصريحات الرميان في وقت أكدت فيه المملكة أنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عشر سنوات، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام.

وتقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضاً قدره 90 مليار ريال، أي 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبينت الميزانية العامة السعودية التي أعلن عنها أن الإيرادات هذا العام قفزت بنحو 10 % إلى 930 مليار ريال من 849 ملياراً في 2020 مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

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