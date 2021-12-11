شركة «التنفيذي» تحصد التصنيف الذهبي لأفضل تجربة عملاء على المستوى الدولي

المصدر: الرياض – البيان

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حصلت شركة التنفيذي العاملة في مجال إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية بمطارات المملكة على المركز الأول بالتصنيف الذهبي كأفضل تجربة عملاء على المستوى الدولي في حفل جوائز التميز في الأعمال الدولية المُنظمة من قبل الشركة العالمية Awards International من بين العديد من الشركات المحلية والعالمية المشاركة. يأتي ذلك تتويجًا لجهودها المميزة في تقديم خدمات راقية للمسافرين من كبار الشخصيات في الصالات التنفيذية بمختلف مطارات المملكة، ورؤيتها الاستراتيجية التي تستهدف تطوير وتحسين تجربة المسافرين، وتحقيق الريادة العالمية لتكون الشركة مرجعًا عالميًا في التطوير والتميز وترقية تجربة المسافرين عبر الصالات التنفيذية.

ونالت التنفيذي المركز الأول في مسار تجربة العملاء بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات والشروط التي حددتها الجائزة، واعتمادها على ركائز استراتيجية فاعلة تمثلت في إدارة التجارب التي حققت مؤشرات أداء مهمة، كذلك تبنيها التميز التجاري والتشغيلي، والتحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز مبدأ الثقافة المؤسسية، وجاهزية البنية التحتية. هذه الركائز الاستراتيجية رسخت لدى شركة التنفيذي ثقافة التميز في تقديم خدمات عصرية، وتجربة فريدة شكلت علامة فارقة في الصالات والمكاتب التنفيذية في المطارات، كذلك أحدثت تحولًا كبيرًا في مفهوم خدمة كبار الشخصيات، وتوفير سبل الراحة لهم في صالات ومكاتب مجهزة وذات خصوصية مكنتهم من إدارة أعمالهم، وقضاء أفضل الأوقات قبل السفر.

وحققت الشركة أيضًا إنجازًا استثنائيًا بحصولها على المركز الأول في مسار أفضل فريق عمل على مستوى الدولي، إذ أكدت تجربة التنفيذي أن تجانس فريق عملها وتكاتفهم كان له أثرٌ واضح ودورٌ كبيرُ في تقديم أرقى الخدمات للعملاء الذين حظوا بأفضل تجربة سفر عبر الصالات التنفيذية، وكذلك في إدارة التميز المؤسسي.

كما حققت المركز الثاني في مسار التحول المؤسسي وإدارة التغيير، وذلك بناء على تجربتها المميزة التي حققت فيها نقلة كبيرة خلال فترة قصيرة جدًا منذ انطلاقتها التي بدأت في مارس 2021 م.

من جهته أكد جلبان بن محمد الجلبان الرئيس التنفيذي للشركة، أن الجوائز التي تحققت تعد ثمرة رؤية طموحة التي تميزت بالعمل المؤسسي، والدعم اللامحدود من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ومن مجلس المديرين منذ تأسيس الشركة في مارس الماضي، مؤكدًا أن خطط شركة التنفيذي الاستراتيجية استندت إلى عدة معايير تهدف إلى تقديم تجارب سفر مميزة لكبار الشخصيات عبر الصالات التنفيذية. وأشار الجلبان أن هذه الجوائز أثبتت قدرتنا على الابتكار والتميز، وتقديم الخدمات العصرية لعملائنا الذين نسعى إلى نيل رضاهم وتحقيق تطلعاتهم.

الجدير بالذكر أن جائزة التميز للأعمال الدولية تنظمها سنويًا -منذ عام 2008م- شركة Awards International) ) المختصة في تقييم أداء الشركات والقطاعات، ومراقبة جودة الأعمال والخدمات، إذ تمنح الفائزين اعترافًا وتقديرًا دوليًا نظير تميزهم في مجال عملهم. وتعد الجوائز التي تقدمها للرؤساء التنفيذيين والقطاعات الخدمية من أهم الجوائز العالمية.

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