سعر الذهب في مصر ينخفض 20 جنيهاً

المصدر: البيان

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شهد سعر الذهب في مصر، الأحد، استقرارًا ملحوظًا، بعد أن خسر خلال تعاملات الأسبوع نحو 20 جنيهًا؛ حيث انخفض من 808 جنيهات للجرام مطلع تداولات الأسبوع إلى 789 جنيهًا للجرام، وذلك بسبب الهبوط من 1860دولارًا إلى 1791دولارًا للأوقية.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 524 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 674 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 787 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو899 جنيها.

أسعار سبائك الذهب

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3935 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7880 جنيهًا.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 15760 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6346 جنيهًا.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب

تنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

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