9.8 % نمو اقتصاد مصر الفصلي

المصدر: القاهرة - د ب أ

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أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (الأشهر من يوليو إلى سبتمبر)، مقابل نمو بـ0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021.

ونقل بيان، نشرته الوزارة على صفحتها على موقع «فيسبوك»، عنها القول إن هذا النمو الفصلي هو الأعلى على امتداد العقدين الماضيين.

وقالت إن «المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021 / 2022 تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا».

وأضافت أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعاً بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول.

وأشارت إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

وتابعت السعيد أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 8ر181% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات الجائحة.

كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022، بتعافٍ ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2%، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق.

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