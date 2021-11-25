تراجع تاريخي لأسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعاً كبيرا مقارنة بالأسعار في الأيام الماضية، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 :785 جنيها، بينما سجل الأسبوع الماضي 820 جنيها اي تراجع نحو 35 جنيها، وسجل الذهب عيار 21: 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.

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