البحرين تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، وبذلك تنضم دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي كبوابة جديدة إلى المبادرة العالمية التي تديرها دبي، بما يُعزز وصول مملكة البحرين إلى الأسواق العالمية، ويُقدم مزايا فريدة مباشرة لتعزيز حركة التجارة والأعمال.

ووقّع مذكرة التفاهم بين الطرفين المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، التي تمتلك وتدير مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

ويُوفر توقيع الاتفاقية دعماً كبيراً للعلاقات التجارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، كما يؤكد الالتزام الاستراتيجي لدى الطرفين بتطبيق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي. وستعمل وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية كشريك مُنسِّق لانضمام التجار ووكلاء الشحن في البحرين إلى المبادرة. وقال المهندس كمال بن أحمد محمد:

فخورون بانضمامنا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي من شأنها إتاحة الفرص التي تتماشى مع هذه الاتفاقية أمام الساحة التجارية في المملكة، وتسيير حركة التجارة ضمن الشبكة العالمية من شركاء المبادرة.

تشتهر البحرين ببيئتها الملائمة للأعمال والشفافية فيما يتعلق باللوائح والتشريعات، ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة من المجالات التي نثق بقدرتها على تقديم قيمة حقيقية للشركات، وستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تعزيز العروض التي نقدمها، مع تأكيدنا على الفائدة التي سيحققها القطاع الخاص عبر هذه الفرصة. وقال سلطان بن سليم: تأتي الاتفاقية الجديدة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي تعزيزاً لالتزام مملكة البحرين بتوطيد العلاقات التجارية الوثيقة القائمة مع سائر بلدان العالم.

ومع سعي الشركات البحرينية نحو توسعة قاعدة عملائها وتنمية مصادر جديدة للدخل، ستسهم المبادرة أيضاً في تعزيز الحركة التجارية، وإيجاد فرص جديدة للأعمال بفضل الحضور العالمي القوي للمبادرة. وخلال الفترة بين عامي 2016 و2019، ارتفعت صادرات البحرين إلى الإمارات بما يقارب ثلاثة أضعاف، وبلغت نسبة صادرات المملكة التي وصلت سواحل الإمارات في 2019 نسبة 30% من إجمالي الصادرات.

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