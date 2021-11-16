الخطوط السعودية توقع صفقة مع بوينج لتعزيز أسطولها بحزمة من الخدمات

المصدر: وام

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وقعت شركة الخطوط السعودية صفقة مع شركة بوينج لتوفير حزمة من الخدمات تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لأسطولها من طرازي 787 دريملاينر و777 وذلك بالاستفادة من التحليلات الرقمية بالإضافة إلى تعديل المقصورة الداخلية لطائراتها من طراز و777 وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران.

وقال الكابتن إبراهيم الكشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إن الخطوط السعودية تواصل تركيزها على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للأسطول والتوسع في شبكة المحطات. وتعد الشراكة الاستراتيجية مع بوينج إلى جانب هذه الخدمات الأساسية ممكنا سيساعدنا على المضي قدما نحو تحقيق هذه الرؤية.

وبموجب الصفقة الجديدة ستعتمد الخطوط السعودية النسخة المطورة من برنامج بوينج للصيانة /OMP/ والذي يقوم بتحليل البيانات المتقدمة لتوفير معلومات تفصيلية لعمليات الصيانة المتقدمة يتضمن أنظمة رقمية لإدارة جودة الطائرات /AHM/ من بوينج والذي يوظف تحليلات الصيانة التنبؤية وأدوات التشخيص للمساعدة في تحسين الجودة وتسهيل القرارات المتعلقة بالصيانة وبالتالي تحسين الأداء العام وتنفيذ المهام في الأوقات المحددة ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الخدمات إلى جانب الاستعانة بخبرات بوينج الهندسية والاستشارية في مجال تصنيع المعدات الأصلية.

وقال تيد كول برت الرئيس والمدير العام التنفيذي بشركة بوينج للخدمات العالمية : " إن فرقنا الاستشارية تتمتع بشراكة وثيقة مع الخطوط السعودية على مر السنين ولطالما عملنا على استكشاف الفرص الممكنة لخفض التكاليف وتعزيز كفاءة عمليات الصيانة ونحن سعداء بمواصلة هذه المسيرة المشتركة اليوم من خلال حلولنا الرقمية المتقدمة وبالمثل ستتمكن الخطوط السعودية من الاعتماد على خبراتنا الهندسية في التصميم الداخلي على طائرات 777 من خلال خططهم الخاصة بإعادة تهيئة طائرات أسطولهم".

وستعمل الخطوط السعودية عن كثب مع فريق تعديل التصميم الداخلي في بوينج بهدف بحث واعتماد كافة الجوانب التي تحتاج إلى تعديل في طائراتها من طراز 777 بما في ذلك التصميم والاعتمادية وتوريد القطع المطلوبة لإنجاز أعمال التعديل المقررة.

وتعد بوينج شركة عاملة عالميا في صناعات الطيران وتقوم بتطوير وتصنيع وصيانة الطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء في أكثر من 150 دولة حول العالم وباعتبارها أكبر المصدرين في الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بوينج في تعزيز الكوادر البشرية الذين يعملون لدى موردي بوينج حول العالم بهدف إثراء فرص التنمية الاقتصادية والاستدامة ودعم المجتمعات التي تعمل معها ويلتزم فريق بوينج متنوع الثقافات بالابتكار من أجل المستقبل وبقيم الشركة الأساسية المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة.

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