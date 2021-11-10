مصر.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب قفزة غير مسبوقة في مصر، حيث صعد 17 جنيها اليوم الأربعاء، متأثرا بارتفاع تعاملات البورصة العالمية حيث سجل 1867 دولارا للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 543 جنيها، كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 698 جنيها، كما وعيار 21 نحو 815 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 931 جنيها.

وحقتت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي فور صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تجاوزت توقعات الأسواق خلال شهر أكتوبر الماضي، ما دعم الطلب على الذهب بقوة خلال التداولات.

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