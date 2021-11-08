قواعد جديدة بشأن أسعار السيارات في مصر

المصدر: البيان

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أصدر جهاز حماية المستهلك المصري، ، قرارا يلزم شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن الأسعار الرسمية، وإنهاء ظاهرة تعرف بـ"الأوفر برايس"، القائمة على الاستغلال وزيادة السعر عن الرسمي، وهو القرار الذي وصفه خبراء بأنه "طال انتظاره" من قبل المصريين.

ونشرت الجريدة الرسمية،في مصر قرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021، بشأن السيارات المعروضة للبيع.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان القرار ،الذي يبدأ العمل به من 15 نوفمبر الحالي، شمل إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة، ومواصفاتها موضحًا بها النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات، على أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادر للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه، عملا بنصوص المواد (4،5،6،7،9،10،11،12) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمواد (3،4،5،6،7،8،9،10) من اللائحة التنفيذية، والمعاقب عليهم بالغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر طبقًا للمادتين (64،65) من القانون سالف الذكر.

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