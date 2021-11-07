الكويت.. منع دراجات توصيل الطلبات من السير في الطرق السريعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنه واعتباراً من اليوم، يدخل قرار منع قيادة الدراجات الآلية لتوصيل الطلبات على الطرق السريعة حيز التنفيذ.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الطرق السريعة المحظور قيادة دراجات توصيل الطلبات عليها هي «طريق الدائري الأول "صباح الأول" - طريق الدائري الرابع "حسين الرومي" - طريق الدائري الخامس "الشيخ زايد" - طريق الدائري السادس "جاسم الخرافي" - طريق الدائري السابع "السلطان قابوس" - جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح».

وأضافت أن الطرق السريعة المحظور قيادة دراجات توصيل الطلبات فيها تشمل «طريق 30 الفحيحيل الملك عبدالعزيز - طريق 40 الملك فهد - طريق 50 الملك فيصل - طريق 60 الغزالي - طريق 80 الجهراء - طريق جمال عبدالناصر العلوي».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الرابع من أكتوبر الماضي تأجيل موعد البدء في قرار تنظيم سير دراجات توصيل الطلبات، والهادف إلى حماية قائديها حتى اليوم لمنح مهلة إضافية لأصحاب الأنشطة التجارية من مستخدميها، حتى يتم الانتهاء من التطبيق الخاص بهم، والذي يحدد طريقة التنقل بالشكل الصحيح مع تجنب الدخول في الطرق السريعة الممنوع السير من خلالها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز