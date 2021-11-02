الكويت تسمح بإصدار تأشيرات دخول للعمالة

المصدر: البيان

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، تعميماً للقطاعات والإدارات المختصة بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح وأذونات العمل وفقاً للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنه سيتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة، سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أم عن طريق خدمة أسهل. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأضافت الهيئة أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وأذونات العمل، استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى البلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية بالبلاد.

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