ميناء جدة يرفع كفاءته التشغيلية بنظام «كارجوس توس»

المصدر: جدة – البيان

أطلقت «دي بي ورلد - جدة» بنجاح وحدة نظام «كارجوس توس»، (CARGOES TOS+‎) للعمليات والتخطيط.

وصرَّح محمد آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد - جدة»، والرئيس الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية قائلاً: «تدير «دي بي ورلد - جدة» كل عام سلعاً بمليارات الدولارات تستهدف تجار التجزئة والمستهلكين في جميع أنحاء المملكة. ويمثل نظام العمليات والتخطيط «CARGOES TOS+‎» تقنية طورتها «دي بي ورلد» وأثبتت فعاليتها في تحسين وتعزيز أداء العمليات بشكلٍ عام. إننا سعداء للغاية برؤية ما طرأ على مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية لدينا من تحسينات خلال الأيام العشرة الأولى من إطلاق النظام، ونتطلع إلى مزيد من التحسينات في عملياتنا في «دي بي ورلد - جدة».

ونظراً لما يتمتع به نظام العمليات والتخطيط «CARGOES TOS+‎» من قدرات من حيث التطبيق والتكامل، فإنه سيمهد الطريق لكي تواصل «دي بي ورلد - جدة» رحلتها في الأتمتة، فهو يوفر بيئة تكامل متطورة وقوية لبرنامج أتمتة المعدات وتطبيقات نظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي (RTLS)، وذلك من بين مشاريع أخرى لنا للتحوّل الرقمي والتجارة الذكية قيد التنفيذ حالياً.

وتضمن الإطلاق الذي تم الأسبوع الماضي واجهة «N4» - وهي الجسر الذي يربط بين النظام والمستخدمين - مما يجعلها أول محطة حاويات في «دي بي ورلد» تستخدم نظام العمليات والتخطيط «TOS+‎» مع الواجهة الخلفية «N4».

وقال الدكتور محمد رحمه، نائب رئيس شركة «زودياك»: «إنني حقاً فخور بما حققه فريقنا من إنجازات على مدى سنوات من الخبرة والتي مكنتنا من التوصل إلى حل سحابي سهل التنفيذ وقابل للتطوير من خلال إطار عمل منظم. ويكمن هدفنا في رسم مستقبل حلول الموانئ الذكية من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات من أجل تسريع كفاءة الحاويات عبر الموانئ، بما يوفر الوقت والمال».

وتُعد وحدة نظام العمليات والتخطيط برنامج تخطيط لعمليات محطات الحاويات يتسم بالفعالية والمرونة،

وقد سعد الفريق بإطلاق النظام وتشغيله في 16 أكتوبر 2021، حيث يقدم الإطلاق في جدة شريكاً آخر لتحسين وتطوير مجموعة حلول «CARGOES TOS+‎».

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