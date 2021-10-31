قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول للأردن

المصدر: البيان

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضي المملكة الأردنية وبهدف رفد الاقتصاد في جميع ‏القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار إيجابية على سوق العمل وإيجاد فرص عمل ‏جديدة للمواطنين. ‏

وتقرر رفع القيد عن رعايا (ألبانيا ومولدافيا) بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول ‏من خلال بعثة الأردن الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

‏‏كما تقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.

وتقرر أيضاً السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج ‏سياحي معتمد وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ‏ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.

كما تقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) ‏بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل ‏عن خمسة أشخاص، وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ‏ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.‏

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