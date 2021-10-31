قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول للأردن
قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضي المملكة الأردنية وبهدف رفد الاقتصاد في جميع القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار إيجابية على سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
وتقرر رفع القيد عن رعايا (ألبانيا ومولدافيا) بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال بعثة الأردن الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
كما تقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.
وتقرر أيضاً السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
كما تقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص، وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.