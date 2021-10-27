وزارة الاستثمار السعودية توقع مذكرة تفاهم مع «إتش إس بي سي» لتعزيز الاستثمار المستدام

المصدر: الرياض - البيان

وقعت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة HSBC لتحديد وتعزيز فرص الاستثمار المستدام للمملكة. وتغطي مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، تحديد وتعزيز الاستثمارات المستدامة في المملكة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وكذلك تحديد فرص الاستثمارات المستدامة للشركات السعودية الرائدة في الخارج، ودعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في انتقالها إلى نموذج أعمال خالٍ من الانبعاثات الكربونية وتحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على نطاق أوسع.

وقال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح: أرحب بالاتفاقية التي تعتبر دليلاً آخر على أن طموحات المملكة في أن تصبح وجهة عالمية للاستثمار المستدام تسير على الطريق الصحيح. وتستند هذه الاتفاقية إلى العلاقة التاريخية طويلة الأمد بين المملكة وبنك HSBC، وستساعدنا على إطلاق العنان للفرص الهائلة للاستثمار الأخضر في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الانتشار العالمي الواسع لبنك عالمي مهم مثل HSBC، نسعى إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص العالمي إلى المملكة، وتحقيق طموحات رؤية 2030، التي تجسدت مؤخراً من خلال استراتيجية الاستثمار الوطني والمبادرة السعودية الخضراء.

وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي: «يلتزم البنك بالمساعدة في قيادة الانتقال إلى اقتصاد عالمي صافي انبعاثات كربونية إلى مستوى الصفر، وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة أخرى في تحقيق هذا الهدف. وسيشهد هذا التعاون قيامنا بالترويج لفرص الاستثمار المستدامة ومبادرات الاستثمار في المملكة لعملائنا، وكذلك دعم الشركات السعودية الرائدة للوصول إلى الفرص مع المستثمرين والخبراء الاستراتيجيين والماليين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين.

وستعمل مذكرة التفاهم، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، على إنشاء منظومة تفاعلية للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة».

ويولي بنك HSBC عالمياً الأولوية للتمويل والاستثمار اللذين يدعمان الانتقال إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الانبعاثات الكربونية. كما التزم البنك بمواءمة الانبعاثات الكربونية للمشاريع الممولة من قبله، أي الانبعاثات الكربونية لمحفظة عملائه، مع أهداف اتفاقية باريس لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. ومن أجل دعم العملاء في انتقالهم إلى نماذج أعمال ذات انبعاثات كربونية منخفضة، يهدف بنك HSBC إلى توفير تسهيلات تمويلية واستثمارية على المستوى العالمي تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وذلك بحلول عام 2030. كما يهدف البنك أيضاً إلى تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية لمستوى الصفر لعملياته وشبكات التوريد الخاصة به بحلول عام 2030.

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