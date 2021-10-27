«أكوا باور» تستكمل الاستحواذ على مجموعة أولى من مشروع مشترك في جازان

المصدر: الرياض- البيان

أعلنت «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمُشغل السعودي المتخصص في إنتاج تحلية المياه، وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر، اليوم، عن الإغلاق المالي، واستكمال الاستحواذ على المجموعة الأولى من أصول مشروع محطة جازان للتغويز، وإنتاج الطاقة بتقنية الدورة المركبة المتكاملة، سيُكمل المشروع المشترك، تشغيل واختبار وبدء تشغيل وصيانة المحطة، لتوفير الطاقة والبخار والهيدروجين، والخدمات الأخرى لمصفاة أرامكو في جازان، وذلك بموجب عقد مدته 25 عاماً مع شركة أرامكو السعودية.

وتم تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة جازان للتغويز، توليد الطاقة بتقنية الدورة المركبة المتكاملة، في 18 الجاري، بتسهيلات ديون رئيسة تبلغ قيمتها 7.2 مليارات دولار، وفرها مزيج متنوع من البنوك، والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية. وتتضمن بعض جوانب تمويل المشروع بحق الرجوع المحدود، مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهو تحالف يضم مجموعة من المؤسسات المالية غير المصرفية، والبنوك التجارية التقليدية والإسلامية، تقع بمنطقة الشرق الأقصى.

ويخدم المشروع المشترك، مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية، التي تعالج 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً، لإنتاج الديزل عالي الكبريت، والبنزين ومنتجات أخرى.

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