شركة إيني الإيطالية تعلن 3 اكتشافات بترولية جديدة في مصر

المصدر: وكالات

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تحقيق اكتشافات بترولية جديدة في امتيازي "مليحة" و"جنوب غرب مليحة" في صحراء مصر الغربية بتقديرات أولية تصل لـ 50 مليون برميل نفط مكافئ.

وتم تحقيق الاكتشافات في امتياز مليحة بعد حفر بئري "Jasmine W-1X" و"Jasmine MWD-21"، بينما حققت الشركة اكتشاف في امتياز جنوب غرب مليحة بعد حفر بئر SWM-4X الذي يقع على بعد 35كم من مركز مليحة للنفط.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن أعمال حفر بئر "Jasmine W-1X" على عمق 113 قدما من الهيدركربون في الأحجار الرملية التي تعود للعصر الجيوراسي في تكوين "الخطاطبة" أكدت معدلات انتاج يومية تصل لـ 2000 برميل من النفط الخفيف ونحو 7 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب، بينما أكدت اختبارات الإنتاج بحقل "Jasmine MWD-21" معدلات انتاج يومية تصل لـ51 قدما من النفط الصافي الحجر الرملي الطباشيري لتكوين "علم البويب" مع بتروفيزيائية ممتازة، وهي مرتبطة بالفعل بالإنتاج بمعدل مستقر يبلغ 2500 برميل في اليوم.

وفي جنوب غرب مليحة، تم الحفر على عمق 36 قدما من رمال نفطية خالصة في طبقة تعود للعصر الطباشيري لتكوين "البحرية"، بخصائص بتروفيزيائية ممتازة ومعدلات انتاج أولية تصل لـ 1.800 برميل نفط في اليوم ونحو 0.3 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي في اليوم.

وتضيف الاكتشافات الثلاث أكثر من 6.000 برميل من النفط المكافئ في اليوم إلى إجمالي انتاج إيني من النفط المكافئ، مع احتمال إضافة آبار جديدة للتقييم والإنتاج والتي سيتم التخطيط لها على الفور من أجل الحفاظ على معدلات انتاج "عجيبة"، بحسب بيان الشركة.

وأكدت الشركة أنها ستواصل متابعة استراتيجيتها "الناجحة" للاستكشاف، المبنية على تطوير البنية التحتية، في صحراء مصر الغربية من خلال شركة عجية، وهي شركة مشتركة بين إيني والهيئة العامة المصرية للبترول.

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