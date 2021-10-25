توطين مهن التسويق والمهن الإدارية وتوفير 12 ألف وظيفة في السعودية

المصدر: البيان

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين مهن التسويق بنسبة 30% على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن التسويق.

وجاء القرار بتوطين هذه المهن وقصر العمل فيها على السعودين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5500 ريال، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2022، وسيوفر أكثر من 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاصة في توظيف السعوديين.

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