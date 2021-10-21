الأسهم السعودية عند أعلى مستوى في 15 عاماً

المصدر: الرياض - رويترز

ارتفعت الأسهم السعودية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس وظل مؤشر البورصة عند أعلى مستوى في 15 عاماً.

وصعد مؤشر البورصة السعودية 0.2 % مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.9 % وارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.3 % .

وارتفع سهم أرامكو 0.2 % بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف للسهم إلى 38.8 من 37.5 ريال.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستشهد معدلات نمو أسعر في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد السعودية نمواً بمعدل 5.1 % العام المقبل مقارنة مع 2.3 % هذا العام وانكماش حاد بلغ 4.1 % في العام الماضي.

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