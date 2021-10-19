زايلم تتوسع في تركيا بالاستحواذ على أنادولو فليجت لحلول المياه الذكية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت زايلم، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال تكنولوجيا المياه، عن توسيع حضورها في المنطقة من خلال الاستحواذ على أنادولو فليجت، الشركة التركية الرائدة في توفير أنظمة ضخ ومعالجة المياه، لترسخ التزامها بتعزيز مكانتها القوية ودعم نموها السريع من خلال تطوير حلول مبتكرة لمعالجة تحديات المياه في العالم.

وستتيح هذه الخطوة للشركة تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من دول المنطقة، وتسريع عملية نمو زايلم في سوق الشرق الأوسط من خلال مجموعة محسّنة من حلول المياه الرقمية، فضلاً عن أنظمة موثوقة للاستخدام المستدام للمياه.

وتنسجم عملية الاستحواذ على أنادولو فليجت، المزود الرائد في السوق التركية لحلول توريد وتركيب أنظمة ضخ ومعالجة المياه وخدمات ما بعد البيع، مع أهداف زايلم الرامية إلى تعزيز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا المتنامية، ما يمنحها مزيداً من الزخم لدعم قطاع المياه والصرف الصحي بالشرق الأوسط.

كما تتيح هذه الخطوة لزايلم تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بأنظمة ضخ ومعالجة المياه في المنطقة، ما يثري محفظتها الخاصة بحلول تكنولوجيا المياه ويحسن مستويات المرونة اللازمة لتلبية متطلبات العملاء.

وقال ناجي سكاف، مدير عام زايلم في الشرق الأوسط وتركيا: «تُعدّ عملية الاستحواذ إنجازاً بارزاً وخطة تسعى زايلم لتنفيذها منذ فترة، وهي بمثابة خطوة استراتيجية في إطار تركيز الشركة على توسيع حضورها إقليمياً وترسيخ قدراتها محلياً لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة على نحوٍ أفضل.

وتسعى زايلم لضم أصول قيّمة توفر مزايا قوية في أنظمة ضخ ومعالجة المياه يمكن الاستفادة منها في المنطقة ككل.

وسنكون قادرين على توفير حلول محسّنة تلبي تطلعات عملائنا وفق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية ما يضمن ترشيد استهلاك المياه وزيادة الأرباح، من خلال الجمع بين موارد زايلم العالمية ومنتجاتها الرائدة من جهة والحلول والخبرات المحلية لدى أنادولو فليجت في القطاعات الصناعية والسكنية ومجالات الري والحدائق من جهةٍ ثانية.

كما يتماشى التوسع في الأسواق الرئيسية الناشئة التي تضمّ فرصاً واعدة للنمو مع خططنا الطموحة، من خلال الاعتماد على قدراتنا لإحداث فارقٍ حقيقي حول العالم».

وأردف سكاف: «تركز زايلم جهودها على بناء مؤسسات مياه ذكية من خلال اعتماد حلول رقمية وفعّالة ومستدامة لمعالجة المياه والصرف الصحي، وسنواصل الاستثمار في الفرص للتصدّي لتحديات البنية التحتية الخاصة بالمياه في أرجاء المنطقة ولتلبية متطلبات عملائنا والمستخدمين النهائيين».

من جهته، قال فايز يومورتجا، مسؤول عام لدى أنادولو فليجت: «يسرّنا الانضمام إلى فريق زايلم، إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع المياه، ما يعد إنجازاً بارزاً بعد سلسلة من النقاشات لفترةٍ بسيطة.

وستمكننا مواردنا المشتركة وخبرتنا على المستوى الإقليمي والعالمي من العمل معاً، لتوسيع قدراتنا ومواصلة تقديم حلول مبتكرة وواسعة النطاق في السوق لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. كما نتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريق زايلم لضمان عملية انتقال سلسلة وتكامل الخدمات».

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