قنصلية مصر في السعودية تبدأ العمل بالمنصة الإلكترونية للمعاملات اليوم

المصدر: البيان

أعلنت قنصلية مصر في السعودية، خطوات إنهاء المعاملات القنصلية بالبعثة بعد إطلاق المنصة الإلكترونية، والتى سيبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وكانت قنصلية مصر بجدة أطلقت منصة إلكترونية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية. وفقا لبوابة الأهرام.

ويمكن للمواطنين طباعة النماذج الإلكترونية لكافة المعاملات القنصلية قبل الحضور لإنهاء المعاملة، علما بإنه سيتم البدء بالعمل بالنماذج الإلكترونية المتوفرة علي الموقع اعتبارا من اليوم.

ونشرت القنصلية الروابط التالية لإنهاء أوراق المهمات القنصلية:

رابط الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لإنهاء المعاملات: https://jeddah.egyptconsulates.org/instructions.html

رابط حجز المواعيد:

https://jeddah.egyptconsulates.org/booking.html

رابط نماذج المعاملات:

https://jeddah.egyptconsulates.org/tree-views.html

القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة - المعاملات القنصلية

jeddah.egyptconsulates.org

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