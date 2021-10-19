يصل إلى 2400 ريال.. شروط الاستفادة من الدعم الشهري لتطبيقات نقل الركاب في السعودية

المصدر: البيان

دعت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم العمل الحر "النقل الموجه"، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات "توجيه المركبات" وكذلك الباحثين عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كإحدى مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقاً لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهرياً، حيث يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل.

المتطلبات والشروط

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن لايكون موظفا حكوميا.

- ليس لديه سجل تجاري.

-التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر freelance.sa.

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