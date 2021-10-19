السعودية.. 55 يوما مهلة أمام المواطنين لإثبات ملكياتهم القديمة

المصدر: البيان

تعكف الهيئة العامة للعقارات في السعودية حالياً من خلال مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة على النظر في الطلبات المتقدمة من المواطنين الذين تقدموا بها عبر منصات إحكام لإثبات ملكياتهم لمنازلهم أو مزارعهم التي ورثوها من أجدادهم وآبائهم قبل عام 1387هـ ولم يتمكنوا من استخراج صكوك شرعية لها.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، قال المحامي حمود الناجم إن التساهل في عدم تقديم مايثبت ملكية الأفراد لهذه الأراضي سيسقط حقوقهم في ملكيتها بعد انتهاء الفترة المحددة، لتجاهلهم التقديم على إثبات ذلك، وأوضح أن أمام المواطنين فرصة حتى هذه اللحظة التي لم يتبق منها سوى ما يقرب من 55 يوماً أي أنه في 5-5-1443هـ تنتهي هذه المهلة.

وحث المحامي الناجم المواطنين على الرفع حتى لو لم تكن الأوراق مكتملة أو مستوفاة حتى يمكن النظر فيها، مشيراً إلى أن تقييد الطلب في حد ذاته في منصة "إحكام" يثبت حرصك على المطالبة بحقك.

وبيَّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخراً إحسان بافقيه أن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ10 الأشهر الماضية وصلت إلى 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة "إحكام".

وبيَّن أن هناك مناطق بالسعودية مكتظة بطلبات التملّك، وعلى رأسها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج إلى صبر المواطنين، ومنحهم وقتاً كافياً لاستيفاء جميع الطلبات المقدمة للنظر فيها وإصدار الأحكام عليها.

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