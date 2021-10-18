اندلاع حريق بمصفاة الأحمدي في الكويت

المصدر: البيان

اندلع حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت.

وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق في حريق مصفاة، مضيفة أن فرق الإطفاء في المصفاة لاتزال حاليا تتعامل مع الحريق.

وأوضحت أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها.

ولم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.

ومصفاة الأحمدي هي واحدة من مصفاتين للنفط تمتلكهما شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية ويزودان البلاد باحتياجاتها من مشتقات النفط كما يتم التصدير منها إلى الخارج.

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