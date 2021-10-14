إصدار أول وديعة خضراء في السعودية بالتعاون بين البنك السعودي البريطاني و«إتش إس بي سي»

المصدر: دبي- البيان

أصبح البنك السعودي البريطاني «ساب» أول مؤسسة مالية سعودية تقوم بتنفيذ وديعة خضراء، وسيتم استخدام الأموال المودعة لدى «إتش إس بي سي» في الإمارات فقط لتمويل مبادرات المشاريع الخضراء. وتعتبر هذه الوديعة أول وديعة خضراء يتم إصدارها بالدرهم الإماراتي وواحدة من أوائل الودائع الخضراء، التي تقدمها أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي الصفقة بعد شهرين فقط من قيام بنك HSBC بإطلاق الودائع الخضراء في الإمارات، حيث كان الاهتمام والإقبال على خيار التمويل المستدام واضحاً جداً وبشكل فوري، مع الاعتبار بأن هذه الوديعة الخضراء هي الثالثة، التي يتم إصدارها حتى الآن.

وقال أنطوان موريل، رئيس خدمات الأسواق والأوراق المالية لبنك HSBC، لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تعتبر هذه الصفقة التي تمت بين البنك السعودي البريطاني «ساب» وبنك HSBC الإمارات مثالاً رائعاً على العلاقة القوية والتعاون بين البنكين. ويسعدنا قرار البنك السعودي البريطاني باستخدام هذا المنتج، وكان من دواعي سرورنا توفير الدعم طوال سير العملية، ونحن ملتزمون بأن نكون البنك الرائد لحلول الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مواصلة دعم عملائنا في جميع أنحاء المنطقة في إنشاء أطر عمل الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية المستدامة.

وقال فيليب روبرت، الرئيس الإقليمي لمبيعات المؤسسات المالية والأسواق الدولية والسيولة العالمية وإدارة النقد لدى بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: يطالب العملاء في جميع أنحاء المنطقة بزيادة إمكانية الحصول على تسهيلات التمويل الخضراء والمنتجات المبتكرة، لتلبية طموحاتهم المتزايدة لإدارة رؤوس أموالهم بطريقة أكثر استدامة. ولقد أثبتت الودائع الخضراء بالفعل شعبيتها الكبيرة، حيث تدرك الشركات أن أموالها تتجه نحو دعم المشاريع الخضراء.

ويعتبر بنك HSBC أول بنك في الإمارات يقوم بإطلاق الودائع الخضراء، ما يتيح للشركات والمؤسسات إمكانية استثمار الأموال النقدية الفائضة في تمويل المشاريع المستدامة، مع العلم بأنه سيتم استخدامها لتمويل مبادرات المشاريع الخضراء.

وسيتمتع عملاء الودائع الخضراء من HSBC بميزة الحصول على نظرة شاملة لمحافظهم الاستثمارية، والاطلاع على كيفية توزيع أموالهم لدعم المشاريع المستدامة، مع القدرة على إدارة حساباتهم الخضراء ببساطة كأي حساب إيداع عادي. وسيتم استخدام الأموال المودعة من قبل HSBC لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والمبادرات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

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