الرئيس الجزائري: صندوق النقد يحاول دفعنا لـ "الانتحار"

المصدر: د ب ا

قال الرّئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن صندوق النّقد الدولي يحاول تسطير الطريق لكي يدفع الجزائر للاستدانة، و"الاستدانة بالنسبة لنا تعني الانتحار ونحن لن نقدم عليها".

وأضاف تبون في تصريحات له خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، الذي بث أمسية أمس الأحد عبر التلفزيون الحكومي" توصيات الصندوق نسمعها وليس بالضرورة نستجيب لها".

وتابع "الإنعاش في الاقتصاد الوطني لسنة 2022 سيكون حوالي 4 بالمئة وهو معدل جيد".

واستطرد أن احتياطي الجزائر حاليا 44 مليون دولار ومداخيل البلاد مع مطلع 2021 ستكفي دون المس بالاحتياطي.

وأوضح تبون "الإنتاج الوطني خارج المحروقات لأول مرة منذ 25 سنة، تجاوز المليار دولار ومع نهاية السنة سنصل لـ 4 مليارات دولار وما يزيد".

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