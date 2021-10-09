1.2 مليار دولار دعم المواد البترولية بمصر

المصدر: القاهرة - رويترز

قال خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية عضو لجنة التسعير التلقائي في مصر أمس إن فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد ارتفعت 1.61% في السنة المالية الماضية، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (1.21 مليار دولار)، مقابل 18.6 مليار جنيه في السنة المالية 2019/‏‏‏2020.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنقضي في يونيو.

ورفعت البلاد أسعار الوقود في ساعة مبكرة من صباح أمس بواقع 0.25 جنيه في كل نوع، وذلك في إطار مراجعة ربع سنوية تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

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