تقلص عجز الميزانية العمانية بدعم أسعار النفط

المصدر: دبي – رويترز

قالت وزارة المالية العمانية، إن البلاد سجلت عجز ميزانية بلغ نحو مليار ريال (2.60 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس بانخفاض سنوي 46.2 % لعجزها المالي، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت إيرادات الدولة 13.9 % لتصل إلى 6.3 مليارات ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الزيادة انعكست في تحسن أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية.

وزاد الإنفاق العام 1.7 % على أساس سنوي.

وقالت ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني السبت الماضي، إنها عدلت نظرتها المستقبلية بشأن سلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط وخططها للإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز