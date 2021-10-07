اندلاع حريق مهول بسوق في مدينة سلا المغربية.. فيديو
شب، صباح أمس الأربعاء، حريق مهول بسوق تابريكت للخضر والفواكه بمدينة سلا المغربية، حيث أتى عن جزء كبير منه.
واندلع الحريق حوالي الساعة الرابعة صباحا بهذا السوق العشوائي، الذي تباع فيه أيضا الملابس المستعملة.
وسارعت إلى عين المكان، وفق ما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، أكثر من عشر شاحنات تابعة للوقاية المدنية لإطفاء ألسنة اللهب.
ويأتي هذا الحريق على بعد ثلاثة أيام من اندلاع حريق آخر في مدينة سلا على مستوى سوق “الصالحين”، الموجود بحي كريمة.
اندلاع حريق مهول بسوق في مدينة #سلا المغربية.. فيديوhttps://t.co/Fqyw8IAr4I#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HK69uxsN9q— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) October 6, 2021