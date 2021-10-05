البنك العربي المتحد يطلق أول بطاقة مصرفية في الشرق الأوسط مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها

المصدر: دبي - البيان

أعلن البنك العربي المتحد، عن تعاونه مع شركة توبان فيوتشر كارد لإطلاق أول بطاقة مصرفية صديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها.

وتم توقيع اتفاقية التعاون لإصدار بطاقات الدفع أوكسي على هامش فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط» بدبي أخيراً، حيث قام بتوقيع الاتفاقية أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد وجان بيير تينغ، المدير العام لشركة «توبان فيوتشر كارد».

وقال أحمد أبو عيده: يسعدنا التعاون مع شركة توبان فيوتشر كارد لإطلاق هذه البطاقة المتميزة لنكون بذلك أوَّل بنك في منطقة الشرق الأوسط يقدم بطاقة مصرفية مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها.

وأضاف: يأتي إطلاق البطاقات الجديدة في إطار التزام البنك بالمساهمة في الجهود الحكومية المتواصلة لتحقيق الاستدامة، ومواكبة العصر في تقديم منتجات تحافظ على البيئة، كما يجسد إطلاق البطاقة الجديدة التزامنا المستمر بالمساهمة بفعالية في المبادرات الرامية إلى دعم المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة عملائنا.

وأشار إلى أن البطاقات الجديدة الصديقة للبيئة هي واحدة من المبادرات العديدة التي اعتمدها البنك في إطار جهوده للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية عن طريق الابتكار والتطوير المتواصل.

وقال جان بيير تينغ: سعداء بأن البنك العربي المتحد اختار شركة توبان فيوتشر كارد لإصدار أول بطاقة في الشرق الأوسط صديقة للبيئة ومصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها. ونحن نسعى في الشركة دائماً لتطوير تقنيات جديدة تلبي معاييرنا العالية، والعمل باستمرار نحو مستقبل مستدام. نتيجة لذلك، نجحنا في تقديم مجموعة بطاقات اوكسي والتي تعتبر أكبر مجموعة من البطاقات الصديقة للبيئة المتوفرة في السوق.

وتوفر بطاقات اوكسي الصديقة للبيئة مزايا بيئية كبيرة مقارنة بالبطاقات التقليدية المصنوعة من البلاستيك، وهي معتمدة من الهيئات العالمية ولا ينتج عنها أي مخلفات ضارة بالصحة العامة في أي مرحلة من مراحل استخدامها أو حتى عند التخلص منها في حالة تجديد البطاقة أو استبدالها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز