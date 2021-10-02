115.7 مليون دولار تمويل فرنسي لسوق جملة في مصر

المصدر: القاهرة – رويترز

قالت وزارة التموين المصرية أمس إن مصر دبرت تمويلاً فرنسياً بقيمة 100 مليون يورو (115.77 مليون دولار) تقريباً لسوق جملة رائد بالساحل الشمالي للبلاد، وبحثت مع مسؤولين فرنسيين سبل تقليص تكلفة شحن واردات القمح.

وقالت الوزارة في بيان عقب زيارة قام بها وزير التموين علي مصيلحي إلى فرنسا إن سوق الجملة التي تقع في برج العرب بالقرب من الإسكندرية سيليها تطوير 14 سوقاً مماثلة في مصر لتحسين الأمن الغذائي.

وذكرت أن تشغيل المشروع، الذي تم تصميمه بعد دراسة فرنسية وستموله الوكالة الفرنسية للتنمية، من المتوقع أن يبدأ في غضون 24 شهراً. وأضاف البيان أن المصيلحي ناقش خلال زيارته جهود مصر لتنويع وارداتها من القمح وخيارات لتقليص تكلفة شحن القمح الفرنسي لزيادة تنافسيته مع قمح البحر الأسود، بما في ذلك عبر استغلال شركة الملاحة الوطنية المصرية. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

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