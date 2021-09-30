تقديرات لبلومبرغ: التزام «أوبك بلس» بمستويات الإنتاج في سبتمبر يتجاوز 100 %

المصدر: القاهرة - د ب أ

رجحت تقديرات لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن يتجاوز الالتزام بمستويات الإنتاج في دول تحالف «أوبك بلس» نسبة 100 % في سبتمبر، بعدما سجل 116 % في أغسطس، حيث تكافح العديد من الدول لزيادة إنتاجها النفطي، وفق اتفاق زيادة الحصص.

وتشير التقديرات، التي تم نشرها اليوم الخميس، إلى أن 8 من بين الدول الأعضاء الـ 19، يمكن أن تستمر في الإنتاج المخفض في سبتمبر. وكان إنتاج هذه الدول الثماني، التي تمثل 12.6 % من إجمالي إنتاج التحالف، قد جاء أقل بـ 743 ألف برميل يومياً في أغسطس.

وبينما تمتلك نيجيريا القدرة الكافية، فإن مسائل تشغيلية وأمنية، تعرقل رفع إنتاجها، وجاء إنتاج البلاد منخفضاً لخمسة أشهر متتالية، ومن المرجح أن يأتي منخفضاً أيضاً في سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق العالمية بحاجة إلى مزيد من النفط، لتخفيف شح الإمدادات في الربع الرابع.

ولفتت بلومبرغ إلى أن من بين الحلول الممكنة لتقليل الامتثال المفرط لإجمالي دول التحالف، قيام الدول صاحبة القدرات الكبيرة، بـ «استعارة» الحصص غير المستغلة بالكامل من الدول صاحبة القدرات المحدودة.

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