استطلاع: 50 % من الخليجيين يرغبون بقضاء إجازتهم مع عائلاتهم عند السفر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن نتائج استطلاع جديد أجرته، والذي يهدف للتعرّف إلى الأمور التي يتطلع إليها زوارها من دول مجلس التعاون الخليجي في العطلات التي يقضونها في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، حيث أشارت نتائج الاستبيان إلى اهتمامهم بالدرجة الأولى بقضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم خلال العطلة.

وأبرزت نتائج الاستطلاع أن 37% من المشاركين أشاروا إلى أهمية قضاء أوقات عائلية مميزة وسط أجواء مريحة في عطلتهم، وأشار 47% من المشاركين إلى ضرورة القيام بالأنشطة العائلية عند السفر، فيما أوضح 50% أو نصف المشاركين ممن تزيد أعمارهم على 45 عاماً تطلعاتهم بقضاء أغلبية الوقت مع أفراد عائلاتهم عند السفر.

وتمتلك جزيرة ياس مجموعة واسعة المعالم السياحية التي تناسب جميع أفراد العائلة، لتكون بذلك وجهة مثالية للعائلات مع باقة متنوعة من الألعاب والفنادق والمتاجر والمطاعم.

وبينت نتائج الاستبيان رغبة أكثر من ثلث المشاركين بقضاء أوقات مفعمة بالراحة خلال العطلات، إذ بلغت نسب المسافرين الباحثين عن العطلات المريحة وتجارب الاسترخاء 47% من السياح القادمين من البحرين، و37% من السياح القادمين من سلطنة عمان، و33% من السياح القادمين من قطر، و31% من السياح القادمين من المملكة العربية السعودية.

وأكد 46% من المشاركين بالاستطلاع ضرورة الاستمتاع بالأجواء الشاطئية أثناء العطلة في دولة الإمارات، الأمر الذي توفره جزيرة ياس إلى جانب مجموعة من الفنادق العالمية والشواطئ الخلابة وغيرها من المعالم السياحية الاستثنائية.

وسلط الاستطلاع الضوء على رغبة أكثر من ثلث المشاركين بقضاء أوقات مسلية خلال رحلات السفر، حيث أشار 34.1% من المشاركين، بين سن 18 إلى 34 عاماً، إلى أن التسلية والترفيه يعدان أولوية قصوى بالنسبة لهم خلال العطلة. وتزخر جزيرة ياس بالمعالم الترفيهية، بما في ذلك المدن الترفيهية الثلاث، عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى أطول نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار تسلّق داخلي في المنطقة في «كلايم أبوظبي».

وبين 29% من المشاركين بالاستطلاع أهمية إجراءات الصحة والسلامة خلال رحلات السفر والعطلات بالنسبة لهم، حيث بلغت نسبة المسافرين الذين يهتمون بالإجراءات الاحترازية خلال رحلات السفر 33٪ من قطر، 29٪ من البحرين، 26٪ من سلطنة عمان، 24.7٪ من المملكة العربية السعودية، وهو ما ينسجم مع التزام جزيرة ياس بتطبيق مجموعة واسعة من تدابير الصحة والسلامة، بما في ذلك التعقيم المنتظم لجميع المعالم السياحية والفنادق وارتداء الكمامات الإلزامي، لتكون بذلك واحدة من الوجهات الأكثر أماناً في الدولة.

ومع إعادة فتح الحدود أخيرًا للسفر لأبوظبي ومع تطبيقها لمجموعة من إجراءات الصحة والسلامة المعززة، تتطلع جزيرة ياس للترحيب بعودة الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر لقضاء عطلة لا مثيل لها.

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