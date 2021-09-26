مصر تقرر فرض ضرائب على «اليوتيوبرز»

المصدر: البيان

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أمس، فرض القيمة المضافة على صنَّاع المحتوى من «البلوغرز» و«اليوتيوبرز».

وطالبت، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، الناشطين في مجال صناعة المحتوى بضرورة فتح ملفات ضريبية.

وقالت، في بيانها: «الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز، اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيس للنشاط، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل».

وأوضحت أن القرار يشمل من «بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط».

من جهته، قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إنه يجب فتح ملف ضريبي على أي مموِّل يمارس نشاطاً ويحصل على إيراد، واستخراج رقم تسجيل حتى يتم دفع الضريبة المستحقة التي يُطلق عليها «ضريبة الدخل».

وأضاف الجيار، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، أنه سيبدأ احتساب الضريبة من يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع المموِّل برقم الأعمال الذي سيذكره في الإقرار الضريبي لمدة 5 سنوات متتالية دون تغيير، ثم يتم الالتقاء معه لبحث أي زيادة في الإيرادات.

وكشف عن إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لمخاطبة صنَّاع المحتوى للتسجيل في منظومة الضرائب، منوهاً بأنه تم حصر عدد كبير من المموِّلين ممن يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية أو «البلوغرز واليوتيوبرز»، وستتم مراسلتهم عبر منصاتهم الخاصة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وحذَّر من أن الامتناع عن دفع الضريبة المستحقة يُعَدُّ تهرُّباً ضريبياً، لافتاً إلى أن العقوبات الموقَّعة حينها ستصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وهي عقوبة مخلَّة بالشرف والأمانة.

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