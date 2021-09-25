«إشراق» للضيافة الإماراتية تعتزم افتتاح 3 فنادق بمصر بحلول 2023

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إشراق» للضيافة، التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا بالإمارات، عزمها التوسع في مجال الفندقة والضيافة بمصر، بافتتاح 3 فنادق، تحمل علامة هوليداي إن إكسبريس.

وقال شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، إن المجموعة تهدف لتوقيع اتفاقيات بشأن الفنادق الثلاثة بمصر، ليتم افتتاحها بحلول عام 2023، موضحاً أن الفنادق الجديدة، توفر المئات من فرص العمل، وتنتمي لفئات الغرف والأجنحة الفندقية والمنتجعات، وتقام تحت علامة هوليداي إن إكسبريس، لترسيخ العلامة التجارية في مصر.

وتابع: إدخال هذه العلامة التجارية إلى مصر، يشكل فرصة كبيرة لنا، ولشركائنا المستقبليين، للاستثمار في واحدة من أكثر الامتيازات الفندقية ربحية في القطاع الفندقي.

وأضاف: نسعى للبدء في تشغيل الفنادق بأقرب وقت ممكن، وذلك يعتمد على طرق التوسع، وأنواع الاستثمار، والشراكات التي ندخل فيها من خلال «إشراق» للضيافة.

وأكمل بالقول: نتوقع تحقيق عائد استثماري كبير، من خلال هذه المشاريع الفندقية، مع تقديم خدمة فاخرة، بمزايا تنافسية جذابة، إذ تعد مصر ميدان تنافس بين الفنادق المحلية والعالمية، التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعدما أثبت القطاع السياحي في مصر، قدرته على استقطاب استثمارات جديدة بصورة مستدامة، مدعوماً باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، حتى خلال أزمة جائحة «كورونا».

وأكد بشارة على ثقة المجموعة في نجاح مشاريعها الفندقية في مصر، حيث وقع الاختيار على هذه المشاريع، بعد دراسات عميقة ومستفيضة، خصوصاً أن مصر تعد سوقاً استراتيجياً للمجموعة، نظراً لما تتمتع به من مقومات أساسية، ووجهة رائدة عالمياً على خارطة السياحة، مضيفاً «ما لا شك فيه، أن مشاريعنا الجديدة، ستعزز حضورنا في السوق المصرية، من خلال أبرز العلامات الفندقية، لدفع عجلة قطاع الضيافة في المنطقة».

وأشار بشارة إلى أن مجموعة محمد وعبيد الملا، تركز في توسعاتها بقطاع الفندقة والضيافة، على بناء سمعة جيدة، من خلال مجموعة قوية من الفنادق الحائزة على جوائز، والتي تمثل علامات تجارية دولية مرموقة في مجال الضيافة، وستواصل المجموعة استراتيجيتها المستمرة، لتوسيع محفظة فنادقها الاقتصادية مع شركاء الامتياز.

وتابع: بالإضافة إلى خبرتها في مجال إدارة الفنادق والأصول العقارية لأطراف أخرى، تمتلك «إشراق» للضيافة، خبرة مجمّعة، تفوق المئة عام، وهو ما يعزز كفاءتها في إدارة أي درجة من الفنادق، سواءً كانت الفنادق الاقتصادية المتوسطة، أو الفنادق الفاخرة والمنتجعات.

وتدير شركة إشراق للضيافة، مجموعة فنادق في دبي، هي فندق هوليداي إن إكسبريس مطار دبي، وهوليداي إن إكسبريس حديقة الصفا، وهوليداي إن إكسبريس جميرا، وهوليداي إن إكسبريس مدينة دبي للإنترنت، وستايبريدج سويتس دبي آل مكتوم، وهوليداي إن دبي آل مكتوم، وكراون بلازا جميرا، وكراون بلازا دبي ديرة.

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