«دبي كوميرسيتي» تدعم معرض سيملس الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، دعمها لمعرض سيملس الشرق الأوسط، المعرض والمؤتمر الذي يجمع قادة قطاعات التجارة الإلكترونية والتجزئة والتقنيات المالية على مستوى العالم، وذلك بصفتها الراعي الرئيسي للحدث، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية.

ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي يومي 29 و30 سبتمبر ويجمع قادة القطاع على مستوى العالم لمناقشة مستقبل المدفوعات والتقنيات المالية والهوية الإلكترونية ومواضيع التجزئة والتجارة الإلكترونية.

وستشارك «دبي كوميرسيتي»، المشروع المشترك مع وصل العقارية، في عدة ورش متخصصة ضمن المؤتمر المصاحب للمعرض، من بينها كيفية إنشاء مشروع مربح على الإنترنت، والتحول في التجارة الرقمية، وفرص التعاون العابر للحدود، وتمكين التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وغيرها.

وقالت آمنة لوتاه، مساعد المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» وعضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»: تضع «دبي كوميرسيتي» أولوياتها في رسم معايير تمكين التجارة الإلكترونية، وتوفير كل ما يتعلق بها من حلول فريدة ومرافق متطورة وخبرات عالمية المستوى لتدعم نمو القطاع وشركاته. إضافة إلى ذلك، تحرص على تطوير منظومة أيكولوجية نموذجية، وتجربة استثنائية لشركات التجارة الإلكترونية لتأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، عاصمة الاقتصاد العالمي.

وأضافت: رعايتنا لمعرض ومؤتمر سيملس الشرق الأوسط، تأتي ضمن إطار التزامنا في تحفيز نشاط قطاع التجارة الإلكترونية وتقديم سبل الدعم المختلفة، ومشاركة أعضائه بالدروس المستفادة. أننا نشهد في وقتنا الحالي، مرحلة انتعاش اقتصادية عالية، حيث إن التجارة الإلكترونية لعبت دوراً حيوياً في فرض موقعها التجاري رغم القيود التي فرضتها الجائحة خلال العام الماضي. كما أن التحول الرقمي السريع الذي شهده العالم خلال العام الماضي صنع فرصاً وتوقعات إيجابية ستحظى التجارة الإلكترونية من خلالها بعوائد عالية.

وقال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: رعايتنا لمعرض سيملس الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، تؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية. إذ نتطلع للمساهمة في الفعالية ومشاركة أحدث التوجهات والتكنولوجيا المستخدمة على مستوى القطاع، إلى جانب توفير صورة عامة عن مستقبل التجارة الإلكترونية.

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