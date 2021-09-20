«شروق بارتنرز» تفتتح مكتباً في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

أطلقت شركة «شروق بارتنرز» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مكتباً جديداً في البحرين تحت إدارة الشريك سمير يماني. ويعد المكتب الجديد خامس موقع لشركة الاستثمار الجريء التي تشهد توسعاً سريعاً، والتي تمتد فروعها في كل من السعودية ومصر وباكستان والإمارات.

وتعتمد استراتيجية الشركة على بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والشركات الناشئة في مملكة البحرين. وسوف يقع المقر الجديد لشركة الاستثمار الجريء في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ما يتيح لها التفاعل مباشرة مع المستثمرين من الشركات، والتواصل مع الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، والتي تعمل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إضافة إلى توفير فرص مباشرة للتوجيه والاستثمار.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد عقب استحواذ «شروق بارتنرز» على شركة «أوتاركي كابيتال» الاستشارية والاستثمارية في البحرين بداية هذا العام. ويهدف الاستحواذ إلى توفير مجموعة من المنتجات التي تدعم رحلة التمويل للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتوسعة القدرات التمويلية البديلة لشركة «شروق».

وقام صندوق الصناديق (الواحة)، والذي تأسس بهدف تعزيز استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط، بالاستثمار في شركة «شروق بارتنرز» في 2020. وجاء الاستثمار نتيجة لدعم «شروق» المستمر لموجة جديدة من الشركات الناشئة المبتكرة مثل شركة Pure Harvest الناشئة والمتخصصة في التكنولوجيا الزراعية والتي نجحت في جمع 60 مليون دولار كتمويل بمنتصف عام 2021 واستطاعت الاضطلاع بتقنيات لضبط المناخ بهدف زراعة الفواكه والخضروات في صحراء الإمارات والسعودية، إضافة إلى شركة Trukker للخدمات اللوجستية بالمنطقة، والتي تشمل عملياتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بما في ذلك البحرين.

وتعد «شروق بارتنرز» شركة الاستثمار الجريء الوحيدة التي تلقت تمويلاً من جميع صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وهي أيضاً شركة إدارة الصناديق الوحيدة في دول مجلس التعاون التي تتلقى استثماراً من صندوق الثروة السيادية الكوري، إضافة إلى العديد من المستثمرين البارزين.

وقال سمير يماني: إنه وقت مثالي جداً لافتتاح مكتبنا الجديد في البحرين. ويزخر سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام بالفرص الاستثمارية. كما أن نقاط القوة التي تتمتع بها البحرين بصفتها مركزاً رائداً للاستثمار والابتكار والمواهب الاستثنائية وإمكانات النمو، فضلاً عن الدعم المستمر لصندوق الواحة، هي جميعها عوامل تجعل المنامة خياراً طبيعياً لمكتبنا الإقليمي الجديد. ومع وجودنا حالياً في البحرين، نتطلع قدماً إلى التعاون بشكل مباشر مع المؤسسين بهدف تمكين الجيل التالي من الشركات التكنولوجية الناشئة التي ما زالت في مراحلها الأولى في البحرين وخارجها.

وقالت أريج الشاكر، مدير صندوق الصناديق (الواحة): سعداء بالشراكة مع «شروق بارتنرز» التي تعد شركة استثمار جريء إقليمية تستثمر في أكثر القطاعات ديناميكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل قطاع التكنولوجيا المالية والبرمجيات. ونتطلع إلى دعم المرحلة التالية من النمو وتوفير منظومة محلية مع نفاذ أفضل إلى التمويل والفرص لمساعدة الشركات على النمو في البحرين. ويعد هذا التوسع شاهداً على السياسات الداعمة للأعمال في مملكة البحرين وسمعة البلاد المتنامية بصفتها خياراً استثمارياً جذاباً لشركات الاستثمار الجريء الدولية.

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