قرابة 80 بالمئة من السعوديين يخططون لزيادة الإنفاق

المصدر: البيان

قالت صحيفة المدينة السعودية إن نحو 80 بالمئة من السعوديين يخططون لزيادة الإنفاق.

وكشفت دراسة عن توجهات التسوق لموسم العطلات 2021 عن اعتزام 79% من المستهلكين في السعودية شراء هدايا أكبر، وتخطيط 85% منهم للقيام برحلة العمر.

ووفقا للدراسة الصادرة عن سايتكور، فإن سكان السعودية يتطلعون لاستئناف حياتهم الطبيعية والتعويض عن عطلة العام الماضي التي سيطر عليها فيروس كورونا.

وقال 88% ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً إنهم على استعداد للقيام بمختلف تجارب التسوق والسفر والعطلات كما كان عليه الحال قبل تفشي الجائحة.

وأظهر التقرير أن 79% من المستهلكين الذين شملتهم الدراسة في السعودية يخططون للقيام بمشتريات أكبر وأكثر وعياً خلال موسم العطلات هذا العام.

وأعرب 76% إن لديهم المزيد من المدخرات المخصصة لقضاء عطلة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويبرز التقرير الخاص بتوجهات التسوق خلال موسم العطلات 2021 آراء وأفكار المستهلكين حول تجارب التسوق والإنفاق.

وتساهم نتائج التقرير في تزويد خبراء التسويق في مجالات مختلفة مثل البيع بالتجزئة، والسفر، والسيارات وغيرها بالبيانات والمعلومات التي يحتاجونها لتقديم تجارب مميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز