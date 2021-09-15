تحليل.. متوسط رواتب الإناث يفوق الذكور في السعودية

سجل متوسط رواتب السعوديين الموظفين الجدد من الجنسين فارقا طفيفا بنحو 231 ريالا بنهاية النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغ متوسط الرواتب للسعوديين الجدد في النصف الأول من عام 2021 للذكور 4539 ريالا وللإناث 4308 ريالات، وكان اللافت تفوق الإناث في قيمة الزيادة، حيث نمت رواتبهن بما يعادل 613 ريالا مقابل 603 ريالات للذكور على أساس سنوي. بالمقابل وبنهاية النصف الثاني من العام الماضي، فاق ولأول مرة متوسط رواتب الإناث متوسط رواتب الذكور، وبلغ للذكور 3944 ريالا وللإناث 4105 ريالات.

وأظهر تحليل لصحيفة الوطن السعودية، استنادا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، زيادة رواتب الذكور الجدد بنحو 603 ريالات على أساس سنوي بنسبة 15.32 %، وزيادة الإناث بنحو 613 ريالا بنسبة 16.59 %، حيث بلغت بنهاية النصف الأول من العام الماضي للذكور 3963 ريالا وللإناث 3695 ريالا.

وعلى صعيد متوسط الرواتب للوظائف المشغولة في القطاع الخاص حسب الجنس فقد بلغ متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص الذكور 6838 ريالا والإناث 4476 ريالا.

وقد ارتفع المتوسط على أساس سنوي بالنسبة للذكور بنسبة 3.6 % وللإناث بنسبة 8.2 %، حيث بلغ بنهاية النصف الأول من 2020 للذكور 6596 ريالا وللإناث 4137 ريالا.

وسجل عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في أنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتشمل المنشآت الفردية والمساهمة والمحدودة والتضامنية والجمعيات وغيرها من منشآت القطاع الخاص ارتفاعا مستمرا من الربع الأول من 2020 إلى الربع الأول من 2021، ثم انخفض في الربع الثاني من 2021 حيث بلغ عدد المنشآت للربع الثاني 2021 نحو 630,798 منشأة، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المنشآت 10 % مقارنة بالربع المماثل من سنة 2020. في حين بلغت نسبة الانخفاض 2.7 % في عدد منشآت الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع السابق «الربع الأول 2021».

وخلال الربع الثاني كان نحو 26.70 % من منشآت القطاع الخاص في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

تطور متوسط الرواتب للوظائف المشغولة الجديدة في القطاع الخاص

• النصف الأول 2019

الذكور 3986

الإناث 3624

• النصف الثاني 2019

الذكور 3881

الإناث 3588

• النصف الأول 2020

الذكور 3963

الإناث 3695

• النصف الثاني 2020

الذكور 3944

الإناث 4105

• النصف الأول 2021

الذكور 4539 ريالا

الإناث 4308 ريالات

تطور متوسط الرواتب للوظائف المشغولة في القطاع الخاص

• النصف الأول 2019

الذكور 6190

الإناث 4285

• النصف الثاني 2019

الذكور 6493

الإناث4027

• النصف الأول 2020

الذكور 6596

الإناث 4137

• النصف الثاني 2020

الذكور 6663

الإناث 4335

• النصف الأول 2021

الذكور 6838

الإناث 4476

المنشآت في القطاع الخاص

2020

الربع الأول 563430

الثاني 574498

الثالث 605922

الرابع 629790

2021

الربع الأول 648184 منشأة

الربع الثاني 630798 منشأة

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