السجن و90 ألف ريال عقوبة صناعة المعادن الثمينة دون ترخيص في السعودية

المصدر: البيان

حدَّدت المملكة العربية السعودية عقوبة مزاولة صناعة المعادن الثمينة دون ترخيص بالسجن 6 أشهر وغرامة 90 ألف ريال.

وقرر مجلس الوزراء، بحسب موقع «الاقتصادية» الإخباري، تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ونص القانون الجديد على منع «مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».

وحُدِّدت عقوبة كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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