السعودية: منع أي وزير من تولي رئاسة مجلس إدارة أي شركة

المصدر: البيان

أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس.

جاء القرار بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. قرر تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ. وجاء نص الامر كالتالي:

"لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة أم القرى."

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