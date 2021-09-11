الكويت تقلص أسعار النفط لآسيا في أكتوبر

المصدر: سنغافورة - رويترز

أفادت وثيقة تسعير بأن الكويت قلصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر.

وجاءت التخفيضات السعرية للخام الكويتي أكبر قليلاً من درجات مقابلة من السعودية في أكتوبر.

وحددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عُمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.

كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر إلى 1.95 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعُمان/ دبي، بتراجع 1.20 دولار عن الشهر السابق.

وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تزيد عشرة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

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