تعويم سفينة بعد جنوحها في قناة السويس

المصدر: القاهرة ـ رويترز

ذكرت هيئة قناة السويس في بيان أن سفينة شحن بضائع صب جنحت لفترة قصيرة في القطاع الشمالي من القناة أمس، لكن تمت إعادة تعويمها دون أن تؤثر الواقعة على حركة مرور السفن.

وقالت الهيئة إن السفينة كورال كريستال التي ترفع علم بنما وتحمل شحنة تزن 43 ألف طن واجهت مشكلة مؤقتة أثناء اتجاهها جنوباً عبر القناة، لكن جرى تحويل اتجاه السفن خلفها إلى تفريعة موازية.

وكانت حركة المرور عبر القناة قد توقفت في الاتجاهين لستة أيام في مارس عندما جنحت سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في قطاع جنوبي بالقناة.

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