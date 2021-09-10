«أرامكو» تدرس فتح حقل غاز للمستثمرين

المصدر: القاهرة- بلومبرج

أكدت مصادر مطلعة أن شركة «أرامكو» السعودية تدرس اتخاذ خطوة جريئة، بفتح أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم أمام المستثمرين الأجانب، حيث تتطلع إلى توفير التمويل للمشروع، الذي تصل قيمته إلى 110 مليارات دولار.

وقالت المصادر: إن الشركة تعمل مع مستشار لاستكشاف بيع أسهم أو ديون لتطوير حقل الجافورة الواسع، وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين.

ولفتت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إلى أن المشاورات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تقرر «أرامكو» انتهاج طرق أخرى لجمع الأموال لتمويل تطوير الحقل.

وسيكون أي اتفاق حول الجافورة سابقة نادرة لـ«أرامكو» عندما تسمح لمستثمرين خارجيين بفرصة امتلاك حصص في أصول النفط والغاز التابعة لها.

وحقل الجافورة يمثل أولوية لحكام السعودية، حيث يتطلعون إلى زيادة إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام، وتشير التقديرات إلى أن الموقع يحتوي على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني. وتتوقع «أرامكو» أن يبدأ الإنتاج هناك في عام 2024.

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