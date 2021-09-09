موريتانيا تخفّض أسعار المواد الأساسية للتصدّي للغلاء

المصدر: دب أ

أعلنت الحكومة الموريتانية تخفيض أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية اعتبارا من اليوم الخميس، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي خرق للأسعار الجديدة.

وقال وزير التجارة بالنيابة وزير الثروة السمكية أدي ولد الزين في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء بنواكشوط إن "مجلس الوزراء اعتمد الأربعاء خطة تثبيت أسعار المواد الأساسية تقضي بخفض أسعار هذه المواد بنسبة تفوق 10%".

وشهدت موريتانيا منذ أشهر ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الأساسية خاصة السكر والدقيق والقمح وزيت الطهي.

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