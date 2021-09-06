«جراندويلد» تفوز بعقد بناء 4 قوارب سحب في الكويت

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «جراندويلد لبناء السفن»، حوض السفن الوطني الرائد في بناء وصيانة وتحويل القوارب والسفن، مع «شركة إنشاءات الخصوصية»، عقداً لبناء وتسليم أربعة قوارب سحب بقدرة تبلغ 50 طناً لتشغيلها في ميناء الشويخ لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية. وتمثل هذه الشراكة قيمة كبيرة لكلتا الشركتين لتعزيز الأعمال التجارية وبناء المزيد من القدرات الوطنية في القطاع البحري. وتشمل مزايا التصميم نظام دفع بحري بتقنية (Z-drive) وعدة مميزات إضافية منها مكافحة الحرائق والتعامل مع حالات التسرب النفطي.

ويضمن الفوز بهذا العقد لشركة «جراندويلد» سجلاً قوياً من طلبات الشراء حتى نهاية العام 2022، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في بناء قوارب السحب والقطر المصممة خصيصاً وعالية الجودة. ويؤكد العقد الجديد على مستويات الطلب المتسقة والمتنامية التي تحظى بها منتجات وخدمات «جراندويلد» في أعقاب الأداء القوي الذي قدمته خلال العامين الماضيين وإبرام عدة عقود بارزة أخرى في مجال بناء وإصلاح السفن.

وتعد شركة «جراندويلد» التابعة لـ «مجموعة ستانفورد مارين»، أحد أحواض بناء السفن الرائدة على مستوى المنطقة، وتوفر خدمات متكاملة في مجال بناء وإصلاح السفن والحلول الهندسية. وتتمتع «جراندويلد» بشهرة واسعة في مجال بناء السفن المبتكرة والموثوقة والمدعومة بخدمات ما بعد البيع المتميزة.

وتستخدم «جراندويلد» أحدث تقنيات بناء السفن، بما فيها آليات العمل المؤتمتة التي تحقق أعلى مستويات التكامل مع أنظمة الأحواض. وضماناً لتلبية احتياجات العملاء، قامت «جراندويلد» باختيار شركة «روبرت ألان ليمتد» المعروفة عالمياً في مجال تصميم قوارب السحب لإنتاج نسخة مخصصة من طرازها (TRAktor 2700-Z)، في حين سيقوم القسم الهندسي في الشركة بتقديم تصميم ثلاثي الأبعاد يراعي أدق تفاصيل المنتج.

وقال إلياس ناصيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة ستانفورد مارين»: «تزخر المنطقة بالكثير من فرص النمو الواعدة. ويأتي فوز «جراندويلد» بهذا العقد في دولة الكويت بمثابة الإضافة الأحدث إلى قائمة مشاريعنا المتنامية وتأكيداً على مكانتنا كشركة رائدة تتمتع بأعلى مستويات التنافسية والابتكار والجودة في سوق قوارب القطر. ونتطلع قدماً لبناء هذه المجموعة من قوارب القطر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة واستعراض قدراتنا الهندسية المبتكرة وتعزيز سجل طلبياتنا حتى نهاية العام 2022».

من جهته، قال جمال العبكي، المدير العام لشركة «جراندويلد لبناء السفن»: «نهدف في «جراندويلد»إلى بناء علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع عملائنا بفضل قدرتنا على تقديم تصاميم مبتكرة ومنتجات موثوقة، إلى جانب خدمة العملاء المتميزة التي تقترن باسم علامتنا التجارية. ورغم المنافسة القوية التي شهدتها المناقصة، نجحنا في الفوز بهذا العقد بفضل التزامنا الراسخ بهذه القيم».

من جانبه، قال المهندس مبارك الوقيان، الرئيس التنفيذي لدى «مجموعة الخصوصية القابضة»: «تلقينا عروضاً كثيرة من شركات أخرى لبناء السفن في أوروبا، لكن «جراندويلد» قدمت مزيجاً مثالياً من تقنيات بناء السفن المتقدمة وخبرة الإدارة والقدرة على تقديم منتجات وخدمات متميزة، ونحن على ثقة بقدرتها على تقديم قوارب تلبي تطلعاتنا وفقاً للإطار الزمني المحدد».

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