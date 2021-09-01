«ماجد الفطيم» تفتتح «مول عُمان» في مسقط

المصدر: مسقط – البيان

قامت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم بافتتاح «مول عمان» في مسقط، ويعدّ افتتاح مركز التسوّق الجديد محطة مهمّة ضمن مساعي «ماجد الفطيم» الدائمة للمساهمة في دعم المجتمع العماني، عبر تحسين خدمات تجارة التجزئة والترفيه في السلطنة لكل من السكان والسيّاح، ويعزز «مول عمان» من الحضور الإقليمي القوي لشركة «ماجد الفطيم»، والذي يتضمّن 29 مركز تسوّق حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.

ويوفّر «مول عمان»، الحاصل على شهادة «ليد» (LEED) البلاتينية المعتمدة دولياً لمعايير الاستدامة والكفاءة والصحة، مجموعة متنوعة من المتاجر المختارة بعناية، لتقديم أفضل خيارات التجزئة والتسلية والترفيه والمأكولات، التي تلائم كل الأعمار. ويستطيع زوّار مركز التسوق الجديد الآن الاستمتاع بأكبر فروع «ڤوكس سينما» في السلطنة، والذي يحتوي على 15 شاشة عرض، وتجربة «آيماكس» (IMAX) الوحيدة في عمان، وأول صالات تجربة «جولد» (GOLD) في عمان كذلك. كما يحتوي «مول عمان» على أكبر فرع «ماجيك بلانيت» في البلاد، بما فيه من ألعاب وأنشطة حائزة على عدد من الجوائز. والباحثون عن خيارات مأكولات مميزة، فيمكنهم الاستمتاع بزيارة «كيتشن 35» وردهة كبار الشخصيات (ضمن تجربة سينما جولد) و«نوتيلا».

وإلى جانب ذلك، يستطيع زوار «مول عمان» الاستفادة من حضور عدد كبير من العلامات التجارية المميزة في مختلف المجالات، بما فيها فرع كارفور هايبرماركت بمساحة 9 آلاف متر مربع من «ماجد الفطيم»، إلى جانب علامات تجارية مميزة عدة من مجموعة «لاندمارك» ومجموعة «أباريل». كما سيحتوي «مول عُمان» على متاجر وعلامات تجارية معروفة مثل «دونا كاران نيويورك» (DKNY) و«نسبريسو» و«جي شوك» و«هومز آر أس» و«تافولا» و«الخليلي بيلديكس»، ما يضمن توفّر خيارات تلائم الجميع.

وقال حسام المنذري، مدير عام إدارة مراكز التسوّق في شركة «ماجد الفطيم العقارية» في عمان: «يسعدنا أن نرحّب بكل من السكان والسيّاح في «مول عمان»، أبرز وجهات التجزئة والتسلية والترفيه في السلطنة، ونحن نحتفل اليوم بإنجازٍ جديد نحققه ضمن سعينا لتصدّر مشهد تجارة التجزئة، عبر توفيرنا لتجارب فريدة وقيّمة لا تضاهى، مع المساهمة في ازدهار الاقتصاد المحلي. سيوفر «مول عُمان» 3.500 وظيفة في المنطقة، إلى جانب تجارب هي الأولى من نوعها في السلطنة، ما يتيح لنا تحقيق أسعد الأوقات لعملائنا وعائلاتهم. سنواصل التزامنا في «ماجد الفطيم» بجعل الناس والمجتمعات التي نقدم خدماتنا لها أساساً لكل أعمالنا، وليس هذا الحدث الذي نشهده اليوم سوى دليل على ذلك».

وسيقدّم «مول عمان» لزوّاره كذلك خلال شهر سبتمبر مغامرات «عالم دينو» (Dino World) المذهلة، والتي تتضمن عرضاً تفاعلياً عن الديناصورات، وسيتيح هذا العرض العائلي الجديد، المقام بالتعاون مع «إيفينت بوكس» (EventBox)، للزوّار السفر بالزمن إلى الماضي في رحلة تعليمية ممتعة، للتعرّف على تاريخ وتطوّر الديناصورات، عبر نماذج بالحجم الطبيعي، وتجربة «دينو المتجوّل» التفاعلية، إلى جانب عروض الواقع المعزز.

كما سيضيف «مول عمان»، الذي تم تأجير 80% من مساحاته القابلة للتأجير، في الأشهر القليلة المقبلة أكثر من 300 متجر تجزئة إضافي، لمحبّي المأكولات الشهية، كما يوفّر «مول عمان» لمحبّي المأكولات الشهية ردهة مطاعم تستوعب أكثر من ألف شخص، مع مجموعة مختارة من سلاسل المأكولات العالمية. كما يوفّر «مول عمان» قريباً خيارات مميزة من مختلف مطابخ الكوكب، متيحاً لزوّاره مجموعة شديدة التنوّع من المقاهي والمطاعم في مختلف أنحاء المركز، مع ما يزيد على 50 خياراً يمكنهم تجربتها. كما سيطلق «مول عمان» أكبر حديقة ثلجية في السلطنة العام المقبل، وستبلغ مساحتها أكثر من 14 ألف متر مربع.

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