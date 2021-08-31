سوناطراك الجزائرية تتوقع 33 مليار دولار إيرادات 2021

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن رئيس شركة سوناطراك المملوكة للدولة، إن الجزائر تتوقع أن تصل إيرادات النفط والغاز هذا العام إلى 33 مليار دولار.

وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لسوناطراك: «نتوقع بالنسبة لسنة 2021 عائدات تتراوح بين 30 و33 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب تطور السوق العالمية للنفط».

وقال، إن الإيرادات تشهد «تحسناً ملحوظاً» هذا العام مقارنة مع 2020 عندما تأثرت الأنشطة بأزمة «كوفيد 19».

وأضاف حكار، إن الإيرادات وصلت إلى حوالي 20 مليار دولار حتى 21 أغسطس «أي ما يعادل عائدات عام 2020 بأكمله».

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