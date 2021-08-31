«الغرفة العربية البرازيلية» تطلق مركز التطور التكنولوجي (4.0)

المصدر: دبي - وام

أعلنت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» (ABCC) إطلاق مركز التطور التكنولوجي (4.0 ) (ABCC 4.0 Space) لتعزيز زخم نمو التجارة بين البرازيل والعالم العربي تماشياً مع جهودها الرامية إلى الارتقاء بمعاييرها الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بما يتواءم وأعلى المعايير الدولية.

جاء الإعلان عن تلك المبادرة السباقة خلال ندوة افتراضية استضافتها الغرفة افتراضياً بحضور ماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرازيل.

وكشفت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» خلال الحدث الافتراضي عن ثلاث مبادرات تشمل تنفيذ منصة «إيلوس بلوك تشين» (Ellos) لتخزين جميع سجلات سلسلة التوريد رقمياً وتشكيل «لجنة الابتكار» لتسهيل المناقشات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى إطلاق حاضنة الأعمال «CCAB Lab» المصممة خصيصاً لتحفيز تدويل الشركات الناشئة والشركات عالية النمو والشركات القائمة على التكنولوجيا في الأسواق العربية والبرازيلية.

وقال أوسمار شحفي رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «يشرفنا النمو اللافت الذي تقوده الغرفة بالتزامن مع النقلة النوعية التي نشهدها ونحن نمضي قدماً نحو عصر جديد من التقدم التكنولوجي وتطور العلاقات التجارية المتبادلة.. دفعتنا جائحة «كوفيد 19» إلى تكثيف مساعينا لتسريع وتيرة تحولنا الرقمي من خلال استكشاف تقنيات متقدمة وتطوير أطر عمل مبتكرة مثل منصة «إيلوس» القائمة على تكنولوجيا «بلوك تشين» وحاضنة الأعمال «CCAB Lab» و«لجنة الابتكار» جنباً إلى جنب مع تبني إعدادات العمل الافتراضية وغيرها من مبادراتنا الرامية إلى تعزيز تدفق الأعمال والاستثمار بين البرازيل والعالم العربي».

وأضاف: «نتطلع من خلال إطلاق مركز التطور التكنولوجي 4.0 إلى تعزيز الروابط المتينة بين المنظومة التجارية والاقتصادية البرازيلية والعربية، فضلاً عن تفعيل قنوات نشر المعلومات وتوسيع عملياتنا بشكل أكبر ضمن الأسواق المستهدفة.. ونتوقع أن تسهم مبادرتنا النوعية في تحقيق الفائدة لمجتمعاتنا في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز أجندتنا الاقتصادية والدبلوماسية».

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