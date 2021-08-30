"طيف الامارات للعطور": الإمارات بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار الأجنبى

المصدر: وام

أشادت مجموعة" طيف الامارات للعطور " التى تتخذ من دبى مقرا لها بتشجيع دولة الامارات العربية المتحدة للمستثمرين الاجانب على الاستثمار فى مختلف القطاعات الصناعية التى تشكل أهم مكونات الاقتصاد الوطنى.

وقال المستثمر ورجل الاعمال اللبنانى هيثم عبدالباقى المؤسس ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لمجموعة " طيف الامارات للعطور " فى تصريح لوكالة انباء الامارات / وام / ان الامارات تتمتع بالبنية التحتية التشريعية لانها المحرك الرئيسى للجاذبية الاستثمارية ، وهذه الاستثمارات دليل على مكانة الدولة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية ، كما انها دليل ثقة المستثمر الاجنبى فى امكانات الامارات على مختلف الاصعدة. وأشار الى أن الامارات خطت خلال فترة زمنية قصيرة خطوات ثابتة وقوية فى كافة المجالات الصناعية ، بحيث قامت بتنويع مختلف جميع الصناعات وتطويرها .

وأصاف عبد الباقى بان الدولة تمتلك أقوى الاقتصادات الاقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمى ، وساهمت السياسة الاقتصادية الممنهجة فى دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا فى تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطنى وتعزيز ثقة المستثمرين الاجانب به.

ولفت الى ان المستثمرين يتجهون الى دولة الامارات كمركز عالمى مالى واقتصادى ينمو بسرعة كبيرة ، وذلك بحكم سياسات قيادتها الرشيدة التى تعمل دائما على وضع الاطر المناسبة لتحقيق المزيد من عوامل الجذب لروؤس الاموال للدولة وأستقطاب أحدث انواع التقنيات والتكنولوجيا المتطورة والقطاعات الحساسة مما يسهم فى تنظيم هذه الاستثمارات بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى للدولة والمستثمرين كانوا مواطنين او أجانب .

وأشاد بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة للدولة على هذه الخطوات والتى تعتبر رؤية استشراقية ورفده بعوامل النمو والتقدم التى يأتى على رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية ، وتقدم مختلف سبل الدعم للشركات التى تتخذ من الدولة مقرا لها ، وتزيد فى تنافسيتها وقدرتها على الوصول للاسواق العالمية والاقليمية.

وأضاف هيثم عبدالباقى المؤسس ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لمجموعة " طيف الامارات للعطور " بان الامارات سنت موخرا تشريعات وقوانين من شأنها دفع عجلة الاستثمار لانها تفتح فرصا واسعة لكل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الى أجال طويلة للقدوم الى الامارات أرض الخير والعدالة والمساواة والاستثمار فيها ، لافتا الى ان المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة وان الامارات بتلك الخطوة سوف تصبح حاضنة لرجال الاعمال ووجهة اولى للمستثمرين .

وقال انه مع ارتفاع حدة المنافسة على جذب الاستثمارات واستقطاب روؤس الاموال بين كافة الدولة خلال الفترة الاخيرة باتت الحوافز التى تقدمها كل دولة للمستثمرين هي النصر الابرز والذى يلعب دور كبيرا فى لفت أنظار الشركات الكبرى لاقامة مشروعات جديدة فيها وهذا بالفعل ما قامت به دولة الامارات للمستثمرين الاجانب وهذا ليس بغريب على الدولة لانها دائما تكون سباقة ورائدة فى جميع المجالات .

كما أكد ان نجاح الامارات فى الاحتفاظ بصدارتها للمنطقة على صعيد مستوى التطور فى البنية التحتية يؤهلها للبقاء فى موقع المركز الاقليمى الاول لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال قدرتها على أعطاء المستثمرين مزايا لا يمكن منافستها .

واوضح فى حديثه بان الامارات تتيح البنية التحتية فى الدولة أفضل مستوى من الخدمات على صعيد النقل والتسهيلات اللوجستية من خلال سلسلة الموانى والمطارات والمناطق الحرة المتقدمة.

كما ان الدولة تعتبر الوجهة الافضل للمغتربين فى العالم ولذلك تحتضن جميع الجنسيات يعيشون فى أمن ووئام وسلام وهي المكان الاكثر أمانا فى العالم لتوفيرها أفضل الخدمات ومناحى الحياة العصرية.

وأضاف بان دولة الامارات هى الاقدر والاجدر هلى احتضان المشروعات الصناعية والتجارية لانها أرض النهضة العربية الجديدة ، وهى البلد التى يفضل الشباب العربى العيش فيها، كما ان الامارات ممتازة للعيش وممارسة الاعمال والانشطة التجارية والاستثمارية فيها .

وذكر ان المجموعة تأسست عام 2004 وبدأنا الانتاج فى 2006 بدبى ، وتوسعنا لنغطى كافة امارات الدولة ،ثم الى دول مجلس التعاون الخليجى ولبنان وأفريقيا فى خطوة للوصول الى العالمية فى نهاية السنة ، كما سنقوم بافتتاح افرع لنا فى ايطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بنهاية العام ، منوها الى ان المجموعة تضم الان 50 منفذأ من منافذ البيع بالتجزئة بالامارات مؤكدا سعيهم الى تعزيز مكانتنهم كمنتج رائد للعطور الشرقية الاكثر تطورا .

كما توجة بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم وتقديم التسهيلات لكافة المستثمرين الاجانب ، مثمنا دعمهم الكبير ومتابعتهم لرجال الاعمال والكفاءات من خلال الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التى تواجههم وتذليل الصعوبات التى تعترض أعمالهم .

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