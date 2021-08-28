وزير الشباب والرياضة المصري يكرّم شفيقة العامري

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت الدكتورة شفيقة العامري المديرة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي على درع فارس العطاء الوطني، وذلك على هامش احتفالية الشباب العربي باليوم العالمي للشباب، التي نظمها مؤخراً مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار«تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جمهورية مصر العربية بتسليم الدرع إلى الدكتورة شفيقة العامري، معرباً لها عن شكره وتقديره للجهود والمبادرات، التي أسهمت من خلالها في المجالين الإنساني والخيري.

ومن جهتها أعربت الدكتورة شفيقة العامري عن سعادتها واعتزازها بالحصول على درع فارس العطاء الوطني، موضحة أن حصولها على هذا الدرع يعتبر تكريماً لدولة الإمارات، التي عززت لدى مواطنيها روح العطاء وتقديم الخير، ومد يد العون للجميع.

وقالت د. العامري: «لقد غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه، فينا أهمية العطاء والمساعدة، وتقديم يد العون وغوث المحتاجين، الأمر الذي يشجعنا على الدوام في تبني وإطلاق مبادرات تعنى بالشأن الإنساني والخيري، والعمل من خلالها على مساعدة الآخرين، وتحسين مستوى حياتهم والارتقاء بها نحو الأفضل».

وأضافت: «كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعــلى للأمومة والطفــولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حفظها الله، على دعمها ورعايتها لجميع المبادرات والجهود الخاصة بالعمل الخيري والإنساني، الأمر الذي يشكل دافعاً لنا لأن نعمل لما فيه خير الأوطان والمجتمعات».

وتابعت: «كما أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كانت داعماً لمختلف الجهود الإنسانية والخيرية في مختلف دول العالم، حيث امتدت أيدي الإمارات البيضاء لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمعوزين، والعمل على تحسين حياة الناس، وتأهيلهم في المجالات المجتمعية والتعليمية والطبية، ما أسهم في تحسين مستوى حياتهم».

وتقدّمت الدكتورة شفيقة العامري بالشكر والتقدير إلى مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على ثقتهم وتقديرهم للجهود، التي بذلتها على الصعيدين الإنساني والخيري، موضحة أن هذا التكريم يشكل دافعاً لها لمزيد من العطاء والخير.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم مع مناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يكرس إنجازات ابنة الإمارات في مختلف المجالات، والتي تمكنت من خلالها من التفوق على قريناتها في دول كثيرة.

يذكر أن الدكتورة شفيقة العامري قد كرست على مدار سنوات طويلة جهدها ووقتها، من أجل تحقيق التنمية والريادة للمرأة، حيث أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً، من خلال مساعدتهن في إصدار الرخص المنزلية، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وطرق التسويق الرقمية الحديثة والتجارة الإلكترونية الرقمية.

وعزّزت الدكتورة العامري من مشاركتها في مبادرة مكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ومساهمتها في الازدهار الاقتصادي في الدول العربية والأفريقية، لتتكفل بتزويد عدد من النساء بالمواد الأولية، التي تساعدهن في تنفيذ وتصنيع المشغولات اليدوية، والمساعدة في طرق تسويق منتجاتهن، ما كان له الأثر الواضح والكبير في مساعدتهن على الصعيدين الإنساني والخيري.

وكرّمت الأمم المتحدة جهود الدكتورة شفيقة العامري عبر اختيارها شخصية العام 2020 في مجال الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع، وحصولها على الدكتوراه الفخرية في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز